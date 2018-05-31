يونامي: مقتل 95 مدنيا وإصابة 163 آخرين خلال شهر ايار

2018/05/31 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو أفادت الأرقام التي سجلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بمقتلِ ما مجموعه 95 مدنياً عراقياً وإصابة 163 آخرين، جرّاء “أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في العراق” خلال شهر أيار.وذكر بيان للبعثة اطلع عليه (كركوك ناو): شمل هذه الأرقام سائر المواطنين وغيرهم ممن يعدُّ من المدنيين وقت الوفاة أو الإصابة […]

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