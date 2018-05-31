2018/05/31 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غيث، طفل عراقي من الرمادي لم يتجاوز عمره السبعة أعوام فقد والديه واثنين من أخوته وإحدى ساقيه بقذيفة عشوائية أطلقها داعش عام 2015 فقلبت حياته رأسا على عقب.

ولم تكن لعائلة غيث مطالب تعجيزية ليشق حياته رغم الآلام التي يمر بها سوى الاهتمام الحكومي بضحايا داعش بدءا من تعويضات تكفل لهم العيش، وفي حالة غيث تركيب طرف صناعي ليزاول حياته أسوة بأقرانه.

تعرف على قصة غيث في تقرير قناة "الحرة عراق":

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مأساة طفل عراقي فقد والديه وأخويه وساقه بسبب داعش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مأساة طفل عراقي فقد والديه وأخويه وساقه بسبب داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).