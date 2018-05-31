تفجير حقل للعبوات الناسفة في الإنبار

2018/05/31 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فجرت القوات الأمنية، حقل للعبوات الناسفة في محافظة الانبار.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، "تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار من تفجير 42 عبوة ناسفة عبارة عن حقل للعبوات الناسفة في تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات".وأضاف "كما طهرت القوات الأمنية، طريقاً في منطقة البو مجبل وتمكنت من تطهير 4 كيلو متر من طريق المقبرة وعالجت عبوتين ناسفتين شكلية ضد الدروع".وأشار رسول الى "العثور على 22 عبوة ناسفة عبارة عن جليكان سعة 20 لتر في معمل الزجاج".انتهى

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