التعليم العالي تعلن تمديد التقديم للدراسات العليا الى التاسع من حزيران

2018/05/31 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد التقديم للدراسات العليا الى التاسع من شهر حزيران الحالي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة "النبأ للأخبار" نسخة منه، انه " وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى وافق على تمديد مدة التقديم الالكتروني للدراسات العليا الى يوم السبت الموافق التاسع من شهر حزيران".



مبينة انه "حرصا منها على فسح المجال أمام أكبر عدد من الراغبين بالتقديم للدراسات العليا وسط مناخ من التنافس العلمي والقبول على وفق الاستحقاق".

"واضاف البيان ان "في ضوء خطط القبول المصادق عليها وتمديد مدة تدقيق بيانات المتقدمين الورقية ومطابقتها مع بياناتهم الالكترونية وتصويبها بما يتوافق مع البيانات الورقية في اثناء سقف التقديم ليكون الى غاية 14/6/2018 ".

ولفت البيان الى "بقاء موعد الامتحان التنافسي في تاريخه المحدد وهو الخامس والعشرون من شهر حزيران نفسه".



انتهى/ ع

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