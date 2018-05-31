الحب والاهتمام

2018/05/31 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إكتمال برجاس

كم قمعت احلاماً وقلمت فروعها

لتبقى ضمن حدود طاقتك....

وكم مزقت اوراقاً ورديةً رسمت عليها آمالا وامنيات جميله وملونه ورميتها في عباب البحر تلفها امواج المستحيل....

وقد حذفت بنوداً كثيره من قائمة الطلبات وما ابقيت الاعلى طوق وردٍ احمر ازين به عنقَ ايامنا....تقطفه لي من حدائقك الوارفه بالحب

واسوارة ياسمين تصنعها لي بيديك عربون اهتمام وود...

ولكنك استكثرتها علي وهي في متناول يديك وقلبك.....

اما علمت ان الاهتمام ديمة بيضاء سخيه تظلل وتروي حدائق الحب فتزهر اكثر واكثر ؟؟؟

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