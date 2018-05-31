2018/05/31 | 22:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- "موطن النوارس" في رانية.. سحر الطبيعة بأبهى صورها يجذب السياح من كل مكان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/31 | 22:55.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("موطن النوارس" في رانية.. سحر الطبيعة بأبهى صورها يجذب السياح من كل مكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("موطن النوارس" في رانية.. سحر الطبيعة بأبهى صورها يجذب السياح من كل مكان) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("موطن النوارس" في رانية.. سحر الطبيعة بأبهى صورها يجذب السياح من كل مكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).