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استهدافان للمعتصمين ضد نتائج الانتخابات خلال ثلاثة ايام في كركوك
2018/05/31 | 23:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اصابة شخص واحد، مساء الخميس، في تفجير قرب مكان الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات النيابية في مدينة كركوك، يعتبر الحادث الثاني من نوعه خلال ثلاثة ايام.

وذكر مصدر لـ(كركوك ناو): ان تفجير يعتقد انه جراء قاذفة ار بي جي استهدفت مكان الاعتصامات والتظاهرات التي يقيمها المكون التركماني التي ترفض نتائج الانتخابات النيابية التي جرت […]

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