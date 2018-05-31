2018/05/31 | 23:40

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الامن

الخميس 31 مايو 2018 | 11:19 مساءً | عدد القراءات : 11

القوات الامنية تصد هجوما لـ "داعش" على حقول علاس

بغداد/..



تمكنت القوات الامنية مسنودة بالحشد الشعبي، الخميس، من صد هجوم لتنظيم "داعش" على حقول علاس النفطية شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "عناصر تنظيم داعش هاجموا مواقع القوات الامنية في حقول علاس النفطية شرقي محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "القوات الامنية وباسناد من الحشد الشعبي تمكنت من صد الهجوم واجبار عناصر داعش على الهروب".



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