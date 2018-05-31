2018/05/31 | 23:48

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن العثور على 100 عبوة ناسفة في ايسر الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن العثور على 100 عبوة ناسفة في ايسر الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).