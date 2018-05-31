اخماد حريق في اراض زراعية شرق ديالى

2018/05/31 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ ديالىاعلنت مديرية الدفاع المدني في ديالى، الخميس، عن اخماد حريق في اراض زراعية شرق المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق اندلع في ارض زراعية في قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوبة)".واضافت المديرية ان "ذلك لم يسفر عن وقوع اية اصابات بشرية".وتشهد ديالى ارتفاع في معدلات الحرائق خاصة في المناطق الزراعية مع حلول موسم الصيف.

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