هل أخفقت إيران في تجميع تحالف المالكي والعامري؟

2018/05/31 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية، عن أسباب إخفاق إيران في تجميع تحالف لصالح نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر أمس الخميس ونقلا عن مصادر عراقية وصفتها بـ”المسؤولة” إنها “تستبعد إمكانية أن تنجح إيران في قلب طاولة التحالفات لمصلحة ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتلة الفتح التي تضم الحشد الشعبي برئاسة هادي العامري”.

وفي الوقت الذي أقرت فيه المصادر للصحيفة السعودية بأن” إيران لها دور كبير، لكن أن تقلب الطاولة لصالح المالكي والعامري فأن هذا الأمر غير ممكن نهائيا”.

وعن أسباب إخفاق إيران، عزتها المصادر إلى “موقف مرجعية النجف التي لا تسمح للمالكي أبدا بالعودة من جديد، وموقفها الواضح من الحشد الشعبي إذ لم يصدر عنها كلمة أو تصريح باسم الحشد ولكنها تصفهم دائما بالمتطوعين”.

وبحسب الصحيفة السعودية، فأن المصادر ذاتها شددت على أن “موقف الرأي العام في العراق هو المهم لأنه لن يسمح بقلب طاولة التحالفات بهذا الشكل”.

