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صندوق النقد الدولي: ندعو جميع البلدان للعمل بشكل بناء للحد من الحواجز التجارية
2018/05/31 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، جميع البلدان للعمل بشكل بنّاء للحد من الحواجز التجارية.

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