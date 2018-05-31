صندوق النقد الدولي: ندعو جميع البلدان للعمل بشكل بناء للحد من الحواجز التجارية

2018/05/31 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، جميع البلدان للعمل بشكل بنّاء للحد من الحواجز التجارية.

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