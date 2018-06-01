بالصور.. ضبط 370 صاعقاً لصواريخ كاتيوشا قبل دخولها بغداد

2018/06/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت القوات الأمنية، 370 صاعقاً لصوارخ كاتيوشا قبل دخولها العاصمة بغداد.ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله، أن "الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، ووفق معلومات دقيقة ضبطت 370 صاعقاً محلية الصنع لصواريخ كاتيوشا قادمة من الانبار باتجاه بغداد بعد نصب كمين محكم في سيطرة الصقور من قبل شعبة الشؤون في السيطرات".وأضاف "تم ضبط هذه الصواعق داخل عجلة نوع كيا حمل وألقت القبض على متهمين اثنين كانا بداخلها".انتهى

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