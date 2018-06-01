كركوك؛ استهدافان للمعتصمين ضد نتائج الانتخابات خلال ثلاثة ايام

2018/06/01 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اصابة شخص واحد، مساء الخميس، في تفجير قرب مكان الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات النيابية في مدينة كركوك، يعتبر الحادث الثاني من نوعه خلال ثلاثة ايام.وذكر مصدر لـ(كركوك ناو): ان تفجير يعتقد انه جراء قاذفة ار بي جي استهدفت مكان الاعتصامات والتظاهرات التي يقيمها المكون التركماني التي ترفض نتائج الانتخابات النيابية التي جرت […]

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