نائبة: اللجنة الحكومية تبين بالدليل القاطع وجود عمليات تهكير لأصوات الناخبين

2018/06/01 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت النائب عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة، الخميس، ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء اثبتت وجود عملية "تهكير" لأصوات الناخبين.

وقالت نعمة في تصريح صحفي، ان "اللجنة الحكومية والتي تضم مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وهيئة الرقابة المالية فضلا عن مدير الاستخبارات قامت بجلب الصناديق التي تحتوي اصوات الناخبين وتبين بالدليل القاطع وجود عمليات تهكير لأصوات الناخبين".

وأضافت ان " عملية التهكير من شانها نقل الاصوات من مرشح الى اخر ومن كتلة الى اخرى بالاشتراك مع دول معادية"، حسب قولها.

واوضحت نعمة: ان" الاتهام الموجه الى المفوضية بوجود عمليات تزوير لم يكن تصريحات من قبل رئاسة مجلس النواب او المرشحين الخاسرين فحسب، بل امتد ليشمل الحكومة الاتحادية والتي اقرت وعلى لسان ممثل الحكومة في البرلمان طورهان المفتي بوجود خروق في سير العملية الانتخابية.

واشارت نعمة الى ان "العملية الانتخابية اذا كانت قد سارت بالشكل الصحيح فعلى المفوضية ان لا تتخوف من اجراء عمليات العد والفرز اليدوي لتثبت براءتها من الاتهامات الموجة اليها".



انتهى/ ع

المصدر: وكالات

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