بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل

2018/06/01 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، الخميس، عن رفع 38 جثة من احياء المحلة القديمة في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان اعمال البحث عن الجثث وانتشالها مستمر في احياء الموصل القديمة، حيث توجهت فرق البحث والانقاذ وفرق الدفاع المدني اليوم لاستكمال تمشيط وتفتيش احياء المحلة القديمة في دكة بركة والشهوان وعبد خوب وجامع المصفي ومحلة النبي جرجيس والسرج خانة".واضافت ان "ذلك تم باشراف مباشر من قبل مدير الدفاع المدني العقيد حسام خليل عبد وعدد من الضباط "، مشيرة الى انه "تم انتشال 38 جثة".يذكر ان المديرية العامة للدفاع المدني انتشلت مئات الجثث في الفترة الماضية من خلال حملات مكثفة في احياء الموصل.

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