الحمد الله يطالب المجتمع الدولي بتجاوز شجب اعتداءات الاحتلال

2018/06/01 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، مساء الخميس، آن الأوان للمجتمع الدولي أن يرقى بمواقفه السياسية وأن يتجاوز بيانات الشجب والاستنكار ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتعددة على الشعب الفلسطيني وأن يتحرك بشكل جاد وفوري لوقف هذه الممارسات اللاإنسانية

وأضاف الحمد الله، خلال مشاركته في الإفطار الرمضاني الذي أقامته حركة “فتح” لأهالي شهداء وأسرى مدينة الخليل، “أننا نواجه معا في كافة محافظات الوطن وفي كل جبهات العمل، تحديات ومعيقات كبرى، وبالرغم من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية المتعددة ضد الإنسانية وحقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني في بلادنا، انخفضت المساعدات الخارجية، ووصل التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة إلى أدنى مستوياته، يأتي كل هذا في وقت تتحرك فيه إسرائيل بكل ما تمتلك من قوة ومن دعم من الإدارة الأمريكية، لتوسع مخططاتها في اقتلاع أبناء شعبنا ليس لشيء سوى أنهم فلسطينيون صامدون على أرضهم، وهي تواصل تصعيدها الاستيطاني الاستفزازي، وتتصاعد نسبة اعتداءات مستوطنيها لتعتبر الأعلى منذ ثلاث سنوات، وتحاصر قطاع غزة وتمنع عنه أبسط مقومات الحياة، حيث منعت والدي الطفلة الرضيعة “امال فلفل” من مرافقتها للعلاج في الضفة الغربية، وهي ترقد الان في مستشفى النجاح في نابلس وحيدة، دون أي من أفراد عائلتها”.

وتابع الحمد الله: “إننا نعمل، في خضم هذه المعاناة، على ترسيخ حضور فلسطين في النظام الدولي والانفتاح على العالم بعدالة قضيتنا وحقوقنا، وتوظيف أدوات الشرعية الدولية لتفعيل الحماية لشعبنا ووضع المنظومة الدولية أمام مسؤولياتها في منع إسرائيل بل ومحاسبتها عن استخدام القوة المفرطة ضد أبناء شعبنا العزل، ومواجهة التوسع الاستيطاني والحصار والعدوان والاعتداءات الإسرائيلية المتعاقبة”.

وطالب دول وشعوب العالم بالالتفاف حول دعوة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي يقر آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام”.

وأردف: “سيبقى إنهاء الانقسام وتوحيد الجهود الوطنية، طريقنا الأساس الذي لا بديل عنه لمواجهة الحصار والاستيطان الإسرائيلي، واستنهاض الطاقات لبناء دولة الاستقلال والخلاص من الاحتلال وطغيانه”.

وأكد التزام الحكومة الفلسطينية بصون حقوق ورعاية أسر الشهداء والأسرى وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم مهما كانت الظروف.

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