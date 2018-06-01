2018/06/01 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تعاقد مدافع المنتخب الوطني علـي فائز، رسميا اليوم الخميس، مع الخريطيات القطري.

واخبر مصدر رياضي "الغد برس"، ان "مدافع المنتخب الوطني علـي فائز يتعاقد رسميا مع الخريطيات القطري بنظام الاعارة من ناديه ريزا سبور التركي لمدة موسم واحد".

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واضاف ان "علي فائز سيعود الى بغداد لتكملة مشواره مع نادي الشرطة في دوري الكرة"، مشيرا الى انه "سيلتحق بفريقه بعد نهاية الموسم الحالي".

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