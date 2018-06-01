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🔴 نيمار لم يتدرب مع المُنتخب البرازيلي اليوم
2018/06/01 | 00:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – غاب نيمار ( لاعب باريس سان جيرمان ) عن تدريب المُنتخب البرازيلي اليوم  حيث أنه غير لائق بنسبة 100% و ذلك يرجع الي اثر اصابته السابقة

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