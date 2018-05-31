بالوتيلي: أكره مشاهدة كرة القدم

2018/06/01 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نيس الفرنسي ومنتخب الأتزوري أنه يكره مشاهدة لعبة كرة القدم عبر التلفاز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها النجم الإيطالي ونقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية اليوم السبت.

بالوتيلي قال: "أكره أن أشاهد مباريات كرة القدم عبر التلفاز، حتى عندما يتعلق الأمر بدراسة فريق منافس، كل ما أحبه أن ألعب كرة القدم فقط." مواد متعلقة لوكاريلي: بارما المكان المثالي لبالوتيلي من اجل التركيز على الكرة فقط بالوتيلي يرد مجددا على العنصرية في إيطاليا بونوتشي يشيد بالتغيير في شخصية بالوتيلي كابيلو: فرصة جديدة لبالوتيلي ومتفاجئ من تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لنابولي

وأضاف عن مستقبله: "فريق نيس سيكون في قلبي دومًا، ولأكون صادقًا معكم لا أعرف أي شيء عن مستقبلي".

اللاعب اختتم تصريحاته بالحديث عن نجله: "أعتقد أنه سيكون لاعب كرة قدم أفضل مني، فسيكون لديه والد لينصحه ويتواجد بجواره في الأوقات الصعبة، ويمنعه عن الأخطاء التي وقعت فيها من قبل".

جدير بالذكر أن بالوتيلي قدم موسمين أكثر من رائعين رفقة فريق نيس الفرنسي، وربطته تقارير صحفية بالانتقال لفريق بارما العائد للدرجة الأولى في الدوري الإيطالي.





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