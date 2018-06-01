2018/06/01 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تصاعد المخاوف التجارية، لكنها سجلت مكاسب شهرية قوية.

وتأثرت "وول ستريت" سلباً بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.

وأعلنت المكسيك وكندا أنهما سيتخذان إجراءات مماثلة ومضادة للتعريفات الأمريكية، كما ذكر الاتحاد الأوروبي أنه سيلجأ إلى منظمة التجارة العالمية اعتراضاً على قرار واشنطن.

وفي إشارة إيجابية بشأن عقد القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن مندوبي الدولة المنعزلة سيصلون غداً الجمعة إلى واشنطن برسالة من "كيم.جونغ.أون".

وفي بيانات اقتصادية، ارتفع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة خلال أبريل باكثر من التوقعات، فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

كما ارتفع النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" ليفوق التوقعات خلال الشهر الجاري.

وبنهاية التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1% ليفقد 251.9 نقطة، ليصل إلى 24415.84 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنحو 1%.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7% إلى 2705.2 نقطة، ولكنه حقق مكاسب بنحو 2.2% خلال الشهر الجاري.

أما"ناسداك" فقد هبط بنسبة 0.3% إلى 7442.1 نقطة، لكنه سجل مكاسب شهرية بنحو 5.3%.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الدولار أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1691 دولار.

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