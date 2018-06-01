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مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بتمديد العقوبات ضد جنوب السودان
2018/06/01 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة – واع تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، قرارا على خلفية الوضع في جنوب السودان ينص على تمديد نظام العقوبات ضد هذا البلد.

وقد صوت لصالح القرار، الذي تقدمت به السويد، تسعة من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، وامتنع عن التصويت ستة آخرون، بما في ذلك روسيا والصين.

ويذكر أن الحرب الأهلية اندلعت […]

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