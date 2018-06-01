السعودية تعلن عن موعد بدء العمل بنظام مكافحة التحرش

2018/06/01 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، 31 مايو / أيار، عن موعد بدء تنفيذ نظام مكافحة التحرش، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

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