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السعودية تعلن عن موعد بدء العمل بنظام مكافحة التحرش
2018/06/01 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، 31 مايو / أيار، عن موعد بدء تنفيذ نظام مكافحة التحرش، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية.

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