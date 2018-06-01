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الهجرة تنفي تسليمها مفوضية الانتخابات أسماء الجالية العراقية بالخارج
2018/06/01 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]نفت وزارة الهجرة والمهجرين، الأنباء عن تسليمها مفوضية الانتخابات اية معلومات عن أسماء الجالية العراقية في الخارج.وأبدت الوزارة في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، "استغرابها من التصريحات التي أدلت بها مفوضية الانتخابات وما تناقلته وسائل الإعلام عن بعض السياسيين بأن الوزارة زودت المفوضية بأسماء الجالية العراقية في الخارج لغرض الانتخابات البرلمانية الأخيرة".وأكدت، أن "الوزارة لم تسلم المفوضية اي معلومات بهذا الخصوص فضلا عن أنها لم يطلب منها ذلك".

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