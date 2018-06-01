اتحاد الكرة يجري تغييرات على مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز

2018/06/01 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى الاتحاد العراقي لكرة القدم تغييرات على مباريات الجولة الـ 29 من الدوري الممتاز.

وقال المكتب الاعلامي للاتحاد في تصريح صحفي، ان "لجنة المسابقات باتحاد الكرة، اجرت أربعة تغييرات على مباريات الجولة الـ 29 لدوري الكرة الممتاز، الذي سينطلق الجمعة".

وأضاف ان "بموجب التغيير الجديد ستجري مباراة فريقي القوة الجوية ونفط الجنوب يوم السبت المقبل بدلا من الموعد المحدد لها وهو يوم الجمعة".

وتابع "وستجري مباراة فريقي الميناء ونفط الوسط ونفط ميسان والبحري يوم الأحد المقبل، كما ان مباراة فريقي الطلبة والحدود ستجري يوم الاثنين المقبل".



انتهى/ ع

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