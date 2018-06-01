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بالارقام:تعرف على نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم
2018/06/01 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نقل مراسل وكالة نون الخبرية ان نتائج انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم قد اسفرت عن النتائج التاليةعبد الخالق مسعود رئيسا للاتحاد ب 42 صوتاشرار حيدر نائب أول ب 35 صوتاعلي جبار نائبا ثانيا ب 47 صوتاوالأعضاء هممالح مهدي ب 41 صوتكامل زغير ب 40 صوتيحيى زغير ب ب 37 صوتيحيى كريم ب 36 صوتسعد مالح ب 35 صوتعلي الاسدي ب 31 صوتغالب الزاملي ب 30 صوتفالح موسى ب 22 صوتإحسان علي حسين ب 21وجرت الانتخابات بحضور ممثل الاتحاد الدولي الاردني منعم فاخوري ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي.

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