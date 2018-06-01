الاعلام الامني يعلن العثور على 100 عبوة ناسفة في ايسر الموصل

2018/06/01 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-01 الساعة 00:12 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

اعلن مركز الاعلام الامني، الخميس، العثور على 100 عبوة ناسفة في ايسر الموصل.

وذكر الناطق باسم المركز، العميد يحيى رسول في بيان تلقت / موازين نيوز / ، ان "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع قوة من القيادة ذاتها و أستناداً الى معلومات أستخبارية دقيقة تمكنت من العثور على 100 عبوة ناسفة ضد الدروع محلية الصنع مزروعة على مسافة 750 متراً طولاً في بعشيقة أيسر الموصل، مبينا انها هي من مخلفات عصابات داعش الارهابية".

واشار الى انها "قامت بتفجيرها موقعياً من قبل المفارز الهندسية التابعة للقيادة".

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م ح ن

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