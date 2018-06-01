بومبيو يبشر بقرارات جريئة لكيم جونغ أون

2018/06/01 | 00:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن مباحثاته مع نائب زعيم كوريا الشمالية تناولت نزع سلاحها النووي مقابل الحصول على ضمانات أمنية،

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