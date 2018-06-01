قناة إسرائيلية: إيران و”حزب الله” يستعدان للخروج من سوريا

2018/06/01 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع تستعد القوات “الإيرانية” وقوات “حزب الله” اللبناني للخروج من الأراضي السورية، بناء على اتفاق روسي ـــ إسرائيلي.ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، الخميس، أن القوات “الإيرانية” وقوات “حزب الله” تستعد للخروج من سوريا، بناء على ما خرج به لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، في العاصمة الروسية، موسكو، أثناء […]

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