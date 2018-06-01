2018/06/01 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ كركوكاعلن مصدر مسؤول في قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، ان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت استجاب لمناشدة طلبة جامعة تكريت عبر السومرية نيوز، فيما وجه بفتح طريق كركوك تكريت من الساعة الخامسة بدل الساعة السابعة لاداء امتحاناتهم النهائية.وقال مدير اعلام الشرطة الاتحادية العقيد عبد الرحمن الخزعلي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مناشدة طلبة جامعة تكريت رفعت الى قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت حيث ان قوات الشرطة الاتحادية تقوم بمهمة تمشيط الطريق من العبوات لتامين مرور سالكي الطريق".واضاف ان "مناشدة الطلبة عبر السومرية نيوز وصلت للفريق رائد الذي وجه بفتح الطريق يوميا من الساعة ٦٠٠ بعد اجراء المسح من العبوات"، مشيرا الى انه "تم التبليغ للقطعات بفتحه الساعة ٥٠٠ وتقديم وقت المسح حسب توجيهات القيادة".واوضح ان "الاجراء جاء لتسهيل انتقال الطلبة لاداء الامتحانات في جامعة تكريت".وكان مجموعة من طلبة جامعة تكريت ناشدوا عبر السومرية نيوز وزير الداخلية قاسم الاعرجي وقائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت بتح طريق كركوك - تكريت في الساعة الخامسة بدل السادسة لوصولهم الى جامعة تكريت لاداء الامتحانات الجامعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تستجيب لمناشدة طلبة جامعة تكريت عبر السومرية نيوز) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تستجيب لمناشدة طلبة جامعة تكريت عبر السومرية نيوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).