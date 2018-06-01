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البنتاغون يحذر الأسد من ضرب القوات الأمريكية في سوريا
2018/06/01 | 01:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن المتحدث باسم اللجنة المشتركة لرؤساء هيئات الأركان للقوات المسلحة الأمريكية، الفريق كينيت ماكينزي، إن مهاجمة قوات الولايات المتحدة وحلفائها في سوريا ستكون "فكرة سيئة".

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