قوات تركية تدخل قرية عراقية لاستهداف العمال الكردستاني (صور)

2018/06/01 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل أكد سكان قرية حدودية شمال محافظة أربيل، الخميس، أن قائدا عسكريا تركيا دخل قريتهم لطمأنتهم بأن تواجد القوات التركية يهدف للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني وليست طمعا باراضي الاخرين.وقال أحد وجهاء القرية ويدعى عبدالرزاق أحمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قائد الجيش التركي المتواجد في منطقة سيدكان زار قريتنا برفقة عدد من افراد الجيش التركية والاليات العسكرية"، مبينا أن "زيارة القائد العسكري التركي جاء لطمئنة اهالي القرية وللإفطار معهم وتقديم المساعدات لبعض للاسر الفقيرة".وأضاف أحمد أن "القائد العسكري التركي إجتمع مع سكان القرية وأبلغهم بأن تواجد القوات التركية في المنطقة تستهدف الارهابيين فقط"، في إشارة الى عناصر حزب العمال الكردستاني، مشيرا الى أنه "ليست لدى تركيا أطماع في أراضيهم".وتابع انه "في إنتهاء خطر الارهاب ستنسحب هذه القوات الى داخل الاراضي التركية".وتتمركز القوات التركية في محيط قرية برميزة التابعة لناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل منذ طلع العام الحالي، وتسكن القرية نحو 300 أسرة، حيث تشهد القرية بإستمرار تحركات القوات التركية التي تجري على بعد نحو في محيط القرية من خلال اقامة الثكنات العسكرية ونقل المعدات اللوجستية عبر المروحيات العسكرية والانزال الجوي لأفراد الجيش التركي وتنفيذ عمليات عسكرية بين حين وآخر.

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