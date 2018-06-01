الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبة بلاده في نزع السلاح النووي
2018/06/01 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال “دون تغيير ومتسقة وثابتة”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الشمال إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس “مرحلة تلو الأخرى”.

وذكر التقرير أن كيم ولافروف اتفقا على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا حيث اتفقا على عقد قمة ثنائية هذا العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبة بلاده في نزع السلاح النووي) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبة بلاده في نزع السلاح النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عند الشدائد !!!
⋙ موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب
⋙ هيئة المنافذ: القبض على 7 مسافرين يحملون جوازات سفر مزورة في مطار بغداد الدولي
⋙ تركيا:الأسد لن يكون قادرا على حكم سوريا
⋙ العراقيون يحيون ذكري ولادة الامام الحسن المجتبي (ع)
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد
⋙ بالفيديو.. الدول الخمس الأكثر تدخيناً في العالم
⋙ بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل
الأكثر شيوعا