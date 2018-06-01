زعيم كوريا الشمالية يؤكد رغبة بلاده في نزع السلاح النووي

2018/06/01 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال “دون تغيير ومتسقة وثابتة”.

ونقلت الوكالة الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قوله في اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي يزور الشمال إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأمريكية وقضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية على أساس “مرحلة تلو الأخرى”.

وذكر التقرير أن كيم ولافروف اتفقا على دعم التبادل والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا حيث اتفقا على عقد قمة ثنائية هذا العام.

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