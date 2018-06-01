البنتاغون يطلق تحذيرا للقوات السورية ردا على تصريحات الأسد

2018/06/01 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الدفاع الأمريكية تحذيرا للقوات الحكومية السورية من شن أي هجوم على العسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة في سوريا.

وقال مدير رئاسة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، كينيث ماكينزي، في مؤتمر صحفي عقد في البنتاغون، ردا على حديث الرئيس السوري، بشار الأسد، بخصوص إمكانية استخدام القوة ضد "قوات سوريا الديمقراطية": "إن شن أي هجوم على القوات الأمريكية أو حلفائها في سوريا سيكون سياسة سيئة بالنسبة لجميع الأطراف المعنية".

وأضاف أن "العمليات العسكرية، التي تنفذها الولايات المتحدة بالتعاون مع "قوات سوريا الديمقراطية"، لا تزال متواصلة".

يأتي رد البنتاغون على التصريح، الذي أدلى به الرئيس السوري، بشار الأسد، خلال مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" بثت يوم الخميس، وقال فيها إن "الحكومة السورية ستستعيد الأراضي الواقعة في شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة، فيما لمح إلى احتمال اللجوء إليها لطرد القوات الأمريكية من تلك الأراضي".

المصدر: وكالات

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