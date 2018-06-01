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علاوي : عدم النظر بالطعون المقدمة يعني ولادة حكومة مشوهة مطعون بشرعيتها
2018/06/01 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد – عراق  برس – 31 ايار / مايو : تعقيا على تصريحات مفوضية الانتخابات، اليوم الخميس، من ان  الهيئة القضائية ستنظر في طعون مقدمة على نتائج عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية خلال عشرة ايام.قال نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي, اليوم الخميس, ان “بقاء نتائج الانتخابات على وضعها الحالي من  دون الأخذ بالدلائل والإثباتات والفصل في الطعون الانتخابية على الوجه الصحيح وبشكل كامل واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، خصوصا بعد تأكيدات الأمم المتحدة على وجود تزوير وتلاعب بالاصوات، سيؤدي لانتاج برلمان مطعون بشرعيته وحكومة مشوهة”.

وتابع ان “مفوضية الانتخابات أخفقت بشكل واضح في إدارة العملية الانتخابية والحفاظ على نزاهتها واستقلاليتها”, معربا عن ثقته التامة بقدرة القضاء العراقي على تصحيح الأخطاء والحفاظ على المسار الديمقراطي”.

انتهى .أح

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