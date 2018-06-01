خطوة واحدة تفصل حسين علي عن السيلية القطري

2018/06/01 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتوجه نجم المنتخب الوطني ونادي الزوراء، حسين علي، إلى العاصمة القطرية الدوحة تمهيداً لتوقيع عقد انضمامه إلى صفوف السيلية القطري.يذكر ان حسين هو ثاني لاعب عراقي ينضم لصفوف الدوري القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد انتقال مدافع الشرطة إلى علي فائز إلى صفوف الخريطيات.

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