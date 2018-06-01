الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ريال مدريد يبدأ اتصالاته والأول بوكيتينيو
2018/06/01 | 01:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ، أن إدارة ريال مدريد استفاقت سريعاً من صدمة رحيل زين الدين زيدان عن القيادة الفنية للنادي الملكي ، وبدأت دراسة الخيارات المتاحة لخلفية زيزو، وجاء أول اسم جرى الاتصال به من قبل ريال مدريد، كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي حاليًا، والذي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الميرنجي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يبدأ اتصالاته والأول بوكيتينيو) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يبدأ اتصالاته والأول بوكيتينيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عند الشدائد !!!
⋙ موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب
⋙ هيئة المنافذ: القبض على 7 مسافرين يحملون جوازات سفر مزورة في مطار بغداد الدولي
⋙ تركيا:الأسد لن يكون قادرا على حكم سوريا
⋙ العراقيون يحيون ذكري ولادة الامام الحسن المجتبي (ع)
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد
⋙ بالفيديو.. الدول الخمس الأكثر تدخيناً في العالم
⋙ بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل
الأكثر شيوعا