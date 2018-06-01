ريال مدريد يبدأ اتصالاته والأول بوكيتينيو

2018/06/01 | 01:10

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هاي كورة – كشفت صحيفة ماركا الاسبانية ، أن إدارة ريال مدريد استفاقت سريعاً من صدمة رحيل زين الدين زيدان عن القيادة الفنية للنادي الملكي ، وبدأت دراسة الخيارات المتاحة لخلفية زيزو، وجاء أول اسم جرى الاتصال به من قبل ريال مدريد، كان الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب فريق توتنهام الإنجليزي حاليًا، والذي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الميرنجي.

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