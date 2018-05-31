مجلس إدارة الأهلي يعتمد عقد الرعاية الجديد

2018/06/01 | 01:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد الرعاية الجديد الذي تم توقيعه بالأمس مع شكرة صلة السعودية.

وكانت شكرة صلة قد حصلت على عقود رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات، مقابل نصف مليار جنية مصري وهو الرقم الأكبر في تاريخ الرعاية للأندية المصرية.

يذكر أن جلسة البت المالي التي عُقدت أمس، الأربعاء، شهدت حضور، ممثلا عن النادي، كلٌ مِن خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس اللجنة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي، ومحمد جابر مدير المشتريات، وعصام سراج الدين مدير التسويق، ومحمد فتحي ممثل الشئون القانونية.



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وتعد عقود الرعاية بدون حقوق البث لمباريات الأهلي المحلية والأفريقية والودية.

وكان العقد الماضي الذي امتد لثلاث سنوات لشركة صلة أيضًا مقابل 231 مليون جنية مصري.

وتنافست كلا من الأهرام للإعلان وبريزنتشين سبورت مع صلة على الحصول على حق رعاية النادي الأهلي.





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