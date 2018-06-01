سامي عبد العال - خِرَافُ العربِ الضَّالَّةِ

2018/06/01 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال أينما وُجدت " خِراف ضَّالة "، فإنَّها تستحضر مُخلِّصها حتى ولو جاء كائناً عابراً.والعبور هو وضع ثقافي ( اجتماعي– سياسي ) بالمقام الأولِّ، يخلق رموزه الطارئة التي تهيمن على المجتمعات المقهورة.وفوق هذا تطلب الخراف السائمة أهدافها كما تقتات على العشب الأخضر، ولا تسعى نحوها تلقائياً إنما تحتاج راعياً منتَّظَراً.يحدوها إلى موارد الكلأ ويهدر استقلالها رجوعاً إلى قيادته على أن تسير طائعةً دون حراكٍ.

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