2018/06/01 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالغ التقدير أكتب لكم قليلا ً عن بعض معاناة شريحة مضطهدة و مهملة في العهد الجديد ، شريحة تستحق الإهتمام بدل التنكر والإهمال ، أكتب لكم نيابة عن جرحى الحرب المعوقين والمشلولين من منتسبي الجيش الذي أسماه البعض بـ ( السابق ) و ممن نظروا إليهم نظرة قاصرة بنيت على موقف مضاد لا مبرر له … رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

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