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رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء
2018/06/01 | 01:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالغ التقدير أكتب لكم قليلا ً عن بعض معاناة شريحة مضطهدة و مهملة في العهد الجديد ، شريحة تستحق الإهتمام بدل التنكر والإهمال ، أكتب لكم نيابة  عن جرحى الحرب المعوقين والمشلولين من منتسبي الجيش الذي أسماه البعض  بـ ( السابق ) و ممن نظروا إليهم نظرة قاصرة بنيت على موقف مضاد لا مبرر له … رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

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