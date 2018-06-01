الاعلام الأمني : ضبط 370 صاعقاً لصواريخ كاتيوشا قبل دخولها بغداد

2018/06/01 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-01 الساعة 00:23 (بتوقيت بغداد)

بغداد ـ موازين نيوز

تمكنت القوات الأمنية الْيَوْمَ من ضبط 370 صاعقاً لصوارخ كاتيوشا قبل دخولها العاصمة بغداد.

ونقل بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت / موازين نيوز / نسخة منه، عن الناطق بإسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن قوله، أن "الشؤون الداخلية والأمن في بغداد، ووفق معلومات دقيقة ضبطت 370 صاعقاً محلية الصنع لصواريخ كاتيوشا قادمة من الانبار باتجاه بغداد بعد نصب كمين محكم في سيطرة الصقور من قبل شعبة الشؤون في السيطرات".

وأضاف "تم ضبط هذه الصواعق داخل عجلة نوع كيا حمل وألقت القبض على متهمين اثنين كانا بداخلها".

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م ح ن

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