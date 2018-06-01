2018/06/01 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني بقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).