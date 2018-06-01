الجمعة 1 حزيران 2018 م (17 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة
2018/06/01 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- التقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني بقيادات وكبار ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية بالدولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمير قطر يلتقي قيادات وكبار ضباط القوات المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ عند الشدائد !!!
⋙ موقع أمريكي: معركة عالمية كبرى تشتعل بين 3 دول لهذا السبب
⋙ هيئة المنافذ: القبض على 7 مسافرين يحملون جوازات سفر مزورة في مطار بغداد الدولي
⋙ تركيا:الأسد لن يكون قادرا على حكم سوريا
⋙ العراقيون يحيون ذكري ولادة الامام الحسن المجتبي (ع)
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد
⋙ بالفيديو.. الدول الخمس الأكثر تدخيناً في العالم
⋙ بالصور.. اخراج جثث من تحت انقاض المحلة القديمة بالموصل
الأكثر شيوعا