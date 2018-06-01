الافراج عن 114 الف سجين معسر من مرتكبي الجرائم غير المتعمدة خلال 28 عاما

2018/06/01 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال احساني في مراسم اقيمت مساء الخميس لجمع التبرعات للافراد عن السجناء المعسرين من المدانين بارتكاب جرائم غير متعمدة في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، ان ديون السجناء الـ 10 الاف و 679 الذي افرج عنهم العام الماضي بلغت 9 الاف و 720 مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال)، حيث تم توفيرها من قبل لجنة الدية.واضاف، انه وفي ظل اجراءات ومشاورات لجنة الدية في البلاد مع الشكاة فقد تنازلوا عن نحو 38 بالمائة من ديونهم اي ما يعادل 3 الاف و 690 مليار ريال.واكد ضرورة تحسين الطرق خاصة الاماكن التي تكثر فيها حوادث المرور وقال، ان وجود الكثير من المدانين بجرائم غير متعمدة في السجون يعود الي عدم استطاعتهم في دفع الدية.انتهي ** 2342

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