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تقارير الخارجية الأميركية.. سياسة أم حقوق؟
2018/06/01 | 01:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفاق، ازدواجية معايير، مجرد ادعاءات وأكاذيب، ذلك بعض مما يقابل سنويا تقارير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان والحريات الدينية في العالم،

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