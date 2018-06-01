تقارير الخارجية الأميركية.. سياسة أم حقوق؟

2018/06/01 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفاق، ازدواجية معايير، مجرد ادعاءات وأكاذيب، ذلك بعض مما يقابل سنويا تقارير وزارة الخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان والحريات الدينية في العالم،

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