اكثر من 26 مشروعا وفرصة استثمارية تعلن عنها الصناعة والمعادن

2018/06/01 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، عن طرح 26 مشروعا وفرصة استثمارية متاحة في مختلف المجالات.

وقال بيان للوزارة تابعته وكالة "النبأ للأخبار"، إن "الوزارة قامت بالإعلان عن اكثر من (26) مشروعا وفرصة استثمارية في مختلف القطاعات الانتاجية الخاصة بالشركات والمعامل التابعة لها".

وأضاف البيان انه "بعد اعداد ودراسة الملفات الاستثمارية المتضمنة لهذه المشاريع بشكل متكامل".



مشيرا الى ان توجه الوزارة نحو الشراكة والاستثمار مع شركات القطاع الخاص الرصينة والمتخصصة ".

واوضح: انه "لغرض اعادة تأهيل وتحديث وتشغيل المعامل والمصانع والشركات التابعة للوزارة وفقا للضوابط والتعليمات الحكومية النافذة".

وتابع: البيان انه "ستتم دراسة وتحليل كافة العروض التي سترد الى الوزارة حول هذه المشاريع والفرص الاستثمارية المعلنة بغية الاحالة بعد استحصال الموافقات الاصولية ولحين التوصل الى مرحلة التوقيع".



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