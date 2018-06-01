2018/06/01 | 01:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يقصف تجمعا لـ "داعش" داخل الأراضي السورية

بغداد/..



قصفت مدفعية الحشد الشعبي، مساء الخميس، تجمعا لتنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته "عين العراق نيوز"، إن "مدفعية الحشد وبالتنسيق مع اللواء 29 استهدفت تجمعاً لداعش داخل قرية الدشيشة (داخل الأراضي السورية) احدى القرى المجاورة لتل صفوك الحدودي".

وأضاف البيان أن "الدواعش الذين تم استهدافهم حاولوا التسلل الى القطاعات المنتشرة في الشريط الحدودي مستغلين سوء الاحوال الجوية".



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