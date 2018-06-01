عودة شبح الحرب التجارية تسيطر على الأسواق العالمية اليوم

2018/06/01 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عادت المخاوف التجارية من جديد بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض تعريفات على الصلب والألومنيوم، لتكون محوراً للأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن وفداً من كوريا الشمالية يحمل رسالة من "كيم.



جونغ.أون" سيصل غداً إلى واشنطن في إطار محادثات الجانبين للتمهيد من أجل إفامة القمة المرتقبة بين قادة الدولتين.

التعريفات الأمريكية على الألومنيوم والصلب

أعلنت واشنطن اليوم أنها ستفرض تعريفات جمركية على واردات كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم بنحو 25%، 10% على الترتيب.

وتصاعدت ردود الأفعال من الدول المتضررة من هذه الرسوم، حيث أعلنت كندا أنها ستفرض تعريفات على سلع أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي رداً على قرار واشنطن، مشيرةً أنها ستبحث اتخاذ إجراءات أخرى ضد الولايات المتحدة.

وبعد قرار واشنطن ، تراجع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية بنحو 0.7% إلى 1.2965 دولار كندي

ومن جانبها، قالت المكسيك إنها ستفرض رسوماً مماثلة على مجموعة من المنتجات.

في وقت سابق من التعاملات هبط البيزو المكسيكي أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.3% إلى 19.9811 بيزو

كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سوف يسلك الإطار القانوني عبر منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية واصفاُ إياها بأنها "حمائية".

فيما انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الولايات المتحدة ووصفه بأنه "خاطئ وغير قانوني" مضيفاً أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

مؤشرات الأسهم

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب شهرية قوية، رغم إغلاقها في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 250 نقطة مع زيادة المخاوف التجارية عقب قرار التعريفات الأمريكية.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع النشاط الاقتصادي في ولاية "شيكاغو" لأعلى مستوى في 4 أشهر.

كما كشفت بيانات أخرى عن ارتفاع الإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي، فيما سجلت مبيعات المنازل المعلقة أدنى مستوى في 3 أشهر.

أما البورصات الأوروبية فقد أغلقت متراجعة بنهاية التعاملات مع تجدد التوترات التجارية لتسجل خسائر شهرية.

ووأفادت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي يرغب في منع وصول مصنعي السيارات الألمانية إلى السوق الأمريكية.

وفي منطقة اليورو ارتفع معدل التضخم إلى 1.9% خلال الشهر الجاري، بينما تراجع معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 2008.

كما كشفت بيانات أخرى عن انكماش أسعار المنازل في بريطانيا عكس التوقعات.

بينما صعدت الأسهم اليابانية في ختام التعاملات، ليرتفع "نيكي من أدنى مستوى في 6 أسابيع.

النفط والذهب

سجل الخام الأمريكي "نايمكس" خسائر شهرية بنحو 2.1%، بعد هبوطه عند تسوية تعاملات اليوم.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 4.2 مليون برميل.

كما اتسعت الفجوة السعرية بين "برنت" القياسي و"نايمكس" الأمريكي إلى 10.78 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2015

فيما ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وأما الذهب فقد تراجع بنهاية التعاملات ليفقد المعدن الأصفر نحو 20.6 دولارات خلال شهر مايو مع مكاسب العملة الأمريكية.

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