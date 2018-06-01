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البنك المركزي: اكثر من 175 مليون دولار بيع في مزاد العملة
2018/06/01 | 02:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن البنك المركزي انه باع في مزاد بيع العملة الاجنبية ، اكثر من 175 مليون دولار.

وذكر بيان للبنك تابعته وكالة "النبأ للأخبار"، إن "اجمالي المبلغ المباع بلغ 175 مليونا و824 الفا و498 دولارا، بمشاركة 32 مصرفاً وشركة واحدة للتحويل المالي".

واضاف البيان ، أن "بيع المبالغ المحولة لحسابات المصارف في الخارج والبيع النقدي بسعر 1190 ديناراً لكل دولار".

وتابع انه "بلغ اجمالي البيع لأغراض تعزيز الارصدة في الخارج/ حوالات واعتمادات / 134 مليونا و144الفا و498 دولارا ، واجمالي البيع النقدي بلغ 41 مليونا و680 الف دولار".

انتهى/ ع

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