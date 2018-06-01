فيديو| قوات سوريا الديمقراطية ترد على تصريحات الأسد

2018/06/01 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعتبر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، أن الخيار العسكري في سوريا ليس حلا للأزمة السورية.



وطالب كينو غابرييل المتحدث باسم “سوريا الديمقراطية” بنظام ديمقراطي يكفل الحقوق العرقية والدينية.

وأضاف غابرييل قوله إن “أي حل عسكري يخص قوات سوريا الديمقراطية سوف يؤدي إلى مزيد من الخسارة والدمار والصعوبات بالنسبة للشعب السوري”.

وجاءت تصريحات المتحدث ردا على مقابلة للرئيس السوري بشار الأسد على قناة “روسيا اليوم” قال فيها: “إن الدولة ستستعيد مساحات من شمال وشرق سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية سواء عن طريق المفاوضات أو بالقوة”… المزيد من التفاصيل عبر التقرير المصور.

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