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🔴 أبو ريدة: صلاح يستجيب للعلاج وموقفه من أورواجواي الأسبوع المقبل
2018/06/01 | 02:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – أكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، هاني أبو ريدة أن نجم الفراعنة وجناح نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح يستجيب للبرنامج العلاجي المُخصص له بصورة طيبة، مُشيراً إلى أن موقفه من المشاركة في مباراة أوروجواي في أولى مباريات المنتخب المصري بكأس العالم سيتحدد الأسبوع المقبل.

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